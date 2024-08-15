سرايا القدس: قصفنا بالإشتراك مع “مجموعات عبد القادر الحسيني” تجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بصواريخ (107) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 19:26

سرايا القدس: قصفنا بالإشتراك مع “مجموعات عبد القادر الحسيني” تجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” بصواريخ (107)

منذ 12 mins 15 August، 2024
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