إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 19:26

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 1 ساعة 15 August، 2024
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