سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مدرسة المعري وحي السميري شمال شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 19:24

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تجمعاً لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مدرسة المعري وحي السميري شمال شرق مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 15 August، 2024
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