الصحة اللبنانية: إصابة 3 مواطنين بحالات اختناق نتيجة قصف صهيوني بالفسفور المحرم دوليا في مدينة الخيام وجريحان في بلدة قبريخا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:54

الصحة اللبنانية: إصابة 3 مواطنين بحالات اختناق نتيجة قصف صهيوني بالفسفور المحرم دوليا في مدينة الخيام وجريحان في بلدة قبريخا جنوب لبنان

منذ 29 mins 15 August، 2024
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