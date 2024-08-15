يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا غير متبع وفشل في اعتراض مسيرة لحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:54
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا غير متبع وفشل في اعتراض مسيرة لحزب الله
منذ 57 mins
15 August، 2024
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