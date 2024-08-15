السيد الحوثي: هناك خوف وقلق صهيوني كبير من رد حزب الله ويحسبون للرد ألف حساب لأنهم يتوقعونه ردا موجعا ومؤثرا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:54

السيد الحوثي: هناك خوف وقلق صهيوني كبير من رد حزب الله ويحسبون للرد ألف حساب لأنهم يتوقعونه ردا موجعا ومؤثرا

منذ 1 ساعة 15 August، 2024
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