إعلام العدو: إصابة مستوطن في كريات شمونه أثناء هروبه إلى الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 16:22

إعلام العدو: إصابة مستوطن في كريات شمونه أثناء هروبه إلى الملاجئ

منذ 43 mins 15 August، 2024
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