حزب الله : المقاومة ستواصل بكل شجاعة وحكمة وبكل ما أوتيت من قوة ومقدرات وما تملك من ‏مفاجآت ‏الدفاع عن لبنان وشعبه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 16:22

حزب الله : المقاومة ستواصل بكل شجاعة وحكمة وبكل ما أوتيت من قوة ومقدرات وما تملك من ‏مفاجآت ‏الدفاع عن لبنان وشعبه

منذ 45 mins 15 August، 2024
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