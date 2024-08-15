حزب الله: ان انتصار تموز 2006 جعل من المقاومة في لبنان قوة يحسب لها العدو وحلفاؤه الف حساب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 16:20

حزب الله: ان انتصار تموز 2006 جعل من المقاومة في لبنان قوة يحسب لها العدو وحلفاؤه الف حساب

منذ 51 mins 15 August، 2024
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