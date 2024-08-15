مراسل المنار: صلية صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي المحتلة في اصبع الجليل ودوي صافرات الانذار في كريات شمونة ومحيطها وصولا الى كفربلوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2024 - 14:50

مراسل المنار: صلية صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي المحتلة في اصبع الجليل ودوي صافرات الانذار في كريات شمونة ومحيطها وصولا الى كفربلوم

منذ 15 mins 15 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة