إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه، بيت هِلل، وكفار بلوم في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:50

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه، بيت هِلل، وكفار بلوم في الجليل الأعلى

منذ 20 mins 15 August، 2024
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