إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه، بيت هِلل، وكفار بلوم في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:50
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اعلام العدو: سيجري مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً هذه المرة أيضاً تحت الأرض في الكرياه في تل ابيب
الاعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسف عدداً من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
اعلام العدو: سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في كيسوفيم في غلاف غزة
أبو عبيدة: بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد استشهاد طفليه
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر إلى 632 منهم 147 طفلاً و9 نساء
هيئة البث الصهيونية: الوفد المفاوض غادر تل ابيب متوجهاً إلى الدوحة
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه، بيت هِلل، وكفار بلوم في الجليل الأعلى
منذ 20 mins
15 August، 2024
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