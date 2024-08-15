مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:50

مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط مدينة الخيام

منذ 26 mins 15 August، 2024
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