مراسل المنار: إندلاع حرائق في شمال الجولان السوري المحتل بعد دوي اصوات انفجارات في المنطقة واطلاق صافرات الانذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 14:50

مراسل المنار: إندلاع حرائق في شمال الجولان السوري المحتل بعد دوي اصوات انفجارات في المنطقة واطلاق صافرات الانذار

منذ 34 mins 15 August، 2024
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