وزارة الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 314 على قطاع غزة يتجاوز 40 ألف شهيد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 13:20
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وزارة الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 314 على قطاع غزة يتجاوز 40 ألف شهيد
منذ 13 mins
15 August، 2024
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