‏المقاومة الإسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 13:18

‏المقاومة الإسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباط وجنود العدو ‏وأصابت أهدافها بدقة

منذ 39 mins 15 August، 2024
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