القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ينسف مزاعم الاحتلال ويؤكد بأن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بخير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 11:48

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ينسف مزاعم الاحتلال ويؤكد بأن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بخير

منذ 12 mins 15 August، 2024
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