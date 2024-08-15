الدفاع المدني بغزة يحذر الاهالي في رفح من الوصول الى المناطق الخطرة بالمحافظة بعد استهداف الاحتلال كل من وصل اليها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 08:44

الدفاع المدني بغزة يحذر الاهالي في رفح من الوصول الى المناطق الخطرة بالمحافظة بعد استهداف الاحتلال كل من وصل اليها

منذ 23 mins 15 August، 2024
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