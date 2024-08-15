مصادر فلسطينية: قصف صهيوني متواصل على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة يرافقه تقدم لآليات الاحتلال في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 08:44

مصادر فلسطينية: قصف صهيوني متواصل على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة يرافقه تقدم لآليات الاحتلال في المنطقة

منذ 25 mins 15 August، 2024
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