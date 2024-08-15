طوفان الأقصى | “إسرائيل” تُواصل حربها التدميرية على قطاع غزة لليوم الـ 314 على التوالي

دخل العدوان الاسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، اليوم الخميس، أسبوعه الـ 45 على التوالي، تزامنًا مع استمرار القصف واستهداف المدنيين والنازحين والمنازل المأهولة ومراكز اللجوء.

وتتواصل الحرب التدميرية التي بدأت قوات الاحتلال بشنها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الماضي، لليوم الـ 314 على التوالي، وسط حصار مُطبق وتجويع وتعطيش ومنع للعلاج يُمارسه الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا لما رصده جهاز “الدفاع المدني” الفلسطيني، منذ ساعات فجر أمس الأربعاء حتى الساعة الـ 21:00 (بتوقيت القدس المحتلة) من ذات اليوم، فقد استشهد 36 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لعشرات الجرحى والمفقودين.

واستشهد 3 فلسطينيين مدنيين، وأصيب آخرون، صباح الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “خزيق” في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستهدفت زوارق الاحتلال شواطئ مدينة غزة. بينما جدد طيران الاحتلال استهداف وقصف بلدة بني سهيلا، شرقي مدينة خانيونس.

وصباح اليوم الخميس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة وجنوب حي الزيتون بمدينة غزة. تزامنًا مع شنّ طائرات حربية مروحية غارة على مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي التابع للاحتلال، فجر اليوم، منزلاً في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وبلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال، في وقت سابق من فجر الخميس، عددا من المباني السكنية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما نسفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مربعات سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدافع المدني 4 شهداء أمس الأربعاء بعد قصف إسرائيلي على شقة سكنية في أبراج مدينة حمد شمال مدينة خانيونس.

وارتقى 13 مواطنًا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الشيخ ناصر جنوبي مدينة خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن 4 شهداء ارتقوا بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

واستشهد عنصرين من منتسبي المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح ليرتفع عدد الشهداء إلى 82 شهيد.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 7 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة “أبو ندى” خلف مدرسة الشهداء محيط النادي الأهلي غرب مخيم النصيرات.

وارتقى مواطنين وأصيب 5 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل عائلة “المزين” في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة “ياسين” بالقرب من مركز الزيتون شرق مدينة غزة؛ أسفر عن 3 شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء مواطن نتيجة قصف إسرائيلي على مقر بلدية مدينة غزة.

المصدر: وكالات