نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: لا يمكن استعادة الرهائن المحتجزين في غزة بالوسائل العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 02:32

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: لا يمكن استعادة الرهائن المحتجزين في غزة بالوسائل العسكرية

منذ 41 mins 15 August، 2024
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