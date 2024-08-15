نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل حققت كل ما تستطيع تحقيقه على الصعيد العسكري في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 02:32

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل حققت كل ما تستطيع تحقيقه على الصعيد العسكري في غزة

منذ 42 mins 15 August، 2024
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