إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” جراء انفجار عبوة ناسفة في آليتهم في طوباس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 18:20

إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” جراء انفجار عبوة ناسفة في آليتهم في طوباس بالضفة الغربية

منذ 15 mins 14 August، 2024
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