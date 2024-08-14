إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” جراء انفجار عبوة ناسفة في آليتهم في طوباس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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اعلام العدو: اصابة 4 جنود "اسرائيليين" بانفجار عبوة ناسفة في آليتهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية
مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية في غزة لم يشهد العالم لها مثيلا في التاريخ المعاصر
الجبهة الشعبية: فشل مجلس الأمن المتكرر في اتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان يعكس عجزا دوليا بسبب الانحياز الأميركي
إعلام العدو: إصابة 4 جنود “إسرائيليين” جراء انفجار عبوة ناسفة في آليتهم في طوباس بالضفة الغربية
منذ 15 mins
14 August، 2024
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