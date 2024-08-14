هجوم جوي للمقاومة الإسلامية بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏في شمال “أبيريم” أصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 14:46

هجوم جوي للمقاومة الإسلامية بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏في شمال “أبيريم” أصابت أهدافها بدقة

منذ 1 ساعة 14 August، 2024
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