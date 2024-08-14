كتائب شهداء الأقصى- طوباس: فجّرنا عددًا من العبوات المعدة مسبقًا بآلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بمدينة طوباس مما أدى إلى إعطابها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 12:54

كتائب شهداء الأقصى- طوباس: فجّرنا عددًا من العبوات المعدة مسبقًا بآلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بمدينة طوباس مما أدى إلى إعطابها

منذ 37 mins 14 August، 2024
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