المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 12:52

المقاومة الاسلامية استهدفت ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة

منذ 40 mins 14 August، 2024
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