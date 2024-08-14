المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع العدو وتجمعاته على الحدود الجنوبية

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.
وفي السياق إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:35 من صباح اليوم الاربعاء التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
كما إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 صباحا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 صباحا موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وعند الساعة 11:40 صباحا استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:50 صباحاً موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
مراسلنا في الجنوب افاد عن استهداف مدفعية العدو اطراف بلدة عيتا الشعب، وايضا عن غارة شنها الطيران الحربي على البلدة .
كما افاد عن استهداف مدفعية العدو بلدة حولا بالقذائف الثقيلة واستهداف اطراف بلدة الناقورة .
مدفعية العدو استهدفت ايضا المنطقة الحرجية بين راشيا الفخار و الهبارية.
المصدر: موقع المنار