المقاومة الاسلامية استهدفت موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 12:52
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جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية في بلدة القرارة بخانيونس وحيي الزيتون وجحر الديك شرق مدينة غزة
مصادر فلسطينية: طائرة مسيرة تستهدف مجموعة من الشبان الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
مؤتمر نداء الاقصى: لبذل كل الجهود لوقف حرب الابادة الصهيونية ومعاقبة المسؤولين عنها ومتابعة الدعاوى ضد المجرمين
مراسل المنار: قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين
مصادر فلسطينية: طائرة مسيرة تستهدف مجموعة من الشبان الفلسطينيين في بلدة طمون جنوبي طوباس
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
منذ 42 mins
14 August، 2024
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