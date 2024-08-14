رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع امعان العدو بارتكاب المجازر نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 10:50

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع امعان العدو بارتكاب المجازر نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته

منذ 14 mins 14 August، 2024
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