رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع امعان العدو بارتكاب المجازر نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 10:50
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع امعان العدو بارتكاب المجازر نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته
منذ 14 mins
14 August، 2024
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