مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية في غزة لم يشهد العالم لها مثيلا في التاريخ المعاصر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 10:50

مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية في غزة لم يشهد العالم لها مثيلا في التاريخ المعاصر

منذ 33 mins 14 August، 2024
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