مصادر طبية فلسطينية: 14 مواطناً استشهدوا جراء غارات للإحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 10:50

مصادر طبية فلسطينية: 14 مواطناً استشهدوا جراء غارات للإحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 36 mins 14 August، 2024
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