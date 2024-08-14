وزارة الحرب الصهيونية: يعاني 37% من الجنود الجرحى من إصابات في الأطراف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 10:50

وزارة الحرب الصهيونية: يعاني 37% من الجنود الجرحى من إصابات في الأطراف

منذ 1 ساعة 14 August، 2024
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