مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: تبرير المجاعة والمجازر في حق الفلسطينيين أيديولوجيا رائجة عند الاحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 01:50

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: تبرير المجاعة والمجازر في حق الفلسطينيين أيديولوجيا رائجة عند الاحتلال الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 14 August، 2024
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