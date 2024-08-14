المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني الاسرائيلي) بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 14 2024 - 01:50

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء ‏غولاني الاسرائيلي) بصليات من صواريخ الكاتيوشا

منذ 2 ساعة 14 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة