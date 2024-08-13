المقاومة الإسلامية على عهدها بالعمليات والعدو على تأهبه خشية الرد وكلام غالانت الأخير يحفر في وعي الصهاينة

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (20:35) ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة. كما استهدفت ‌‌‏المقاومة انتشاراً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ابراهيم جميل العشي “وسيم” مواليد عام 1987 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد فادي محمد شهاب “تيسير” مواليد عام 1980 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

العدو ينتظر الرد على اغتيال القادة في طهران وبيروت

وفي كيان العدو، لايزال الاستعداد والتأهب في اعلى مستوياته بانتظار الرد الذي سيتلاقاه الاحتلال على اغتيال القادة في طهران وبيروت.

لم تتراجع حالة التشنج الامني والعسكري الصهيوني المرتفع وحالة التأهب العامة التي تشل كيان الاحتلال بانتظار الرد المرتقب من قبل ايران وحزب الله، هذا ما تعبر عنه الاجراءات الصهيونية المختلفة خصوصا على مستوى المنظومات العسكرية التي وضعت في حال استنفار شامل مدعومة بحضور عسكري غربي كبير لتوفير مظلة الحماية التي يشعر الاحتلال بالعجز عن توفيرها في ظل الهجمات التي يتوقعها الصهاينة من كل الاتجاهات.

وقال الون بن دفيد، محلل عسكري صهيوني “سلاح الجو لدينا مقسم وهناك جزء من سلاح الجو منشغل كليا في الشمال وجزء منشغل كليا في الشرق وجزء ينظر الى الجنوب الى الحوثيين وجزء خصص لغزة واجهزة الرصد والكشف لدينا تعمل على دائرة ثلاثمئة وستين درجة لان التهديد قد يأتي ايضا من جهة البحر في الغرب كما ان سلاح الجو غير اماكن منظومات الدفاع الجوي لانها قد تكون هدفا للهجوم كما اتخذت الخطوات في القواعد التي يمكن ان تصبح هدفا لكن يجب ان ندرك ان هناك قدرات دقيقة لدى الطرف وهو قادر على ضرب هدف عسكري ان اراد ذلك”.

وقال اور هيلر، مراسل عسكري للقناة 13 الصهيونية “سلاح الجو الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى في ظل الحديث عن اقتراب موعد الرد وقد عزز سلاح الجو تحليقه في الاجواء اللبنانية والانظار تتجه اولا نحو الشمال الذي هو قريب جدا وفوري من قبل حزب الله وقد الغى قائد سلاح الجو كل الاجازات في كل طواقم سلاح الجو سواء في المجال الدفاعي او الهجومي”.

الاستنفار الميداني الشامل قابله ارباك صهيوني واضح على مستوى طمأنة الجمهور الذي يزداد رعبا وخوفا كلما رفعت الجيش والجبهة الداخلية مستوى الجهوزية والاجراءات بانتظار الرد المرتقب. وقالت موريا اسرف، مراسلة سياسبة للقناة 13 الصهيونية “كل عدة ساعات هناك تقييم للوضع لدى الاجهزة الامنية كذلك في الجيش الاسرائيلي في محاولة لانعاش التعليمات للجمهور الاسرائيلي والهدف لدى المستوى السياسي ولدى المتحدث باسم الجيش توفير انذار محدد للجمهور الاسرائيلي في وقت مسبق”.

وقال نير دفوري، مراسل عسكري للقناة 12 الصهيونية “نحن في ايام مرهقة للاعصاب وربما يقوم حزب الله بالعمل بشكل منفصل عن الايرانيين وتحصل محاولة لمفاجأة اسرائيل واذا قرر حزب الله العمل بمفرده فهناك جهوزية كبيرة جدا لسلاح الجو والاستخبارات وهناك انشطة كثيرة تحصل لنكون جاهزين وهذا يتطلب الاصغاء من الهجمور”.

وقال متان حدروف، محلل اقتصادي صهيوني “هناك مسار سلبي في البورصة مع زيادة مستوى التوتر والرعب غير المسبوق في هذه الايام فهناك تراجع للاسهم بقرابة واحد ونصف بالمئة في بوصة تل ابيب وسعر الدولار يرتفع مقابل الشيكل بشكل مؤثر كذلك سعر اليورو”.

وقال اعلام العدو ان بلديات المدن الصهيونية الكبرى اتخذت اجراءات صارومة لالغاء المناسبات العامة والاحتفالات والمهرجانات خوفا من الرد المرتقب في حين دعت الجبهة الداخلية الصهيونية المستوطنين للاصغاء جيدا لما يصدر عنها من تعليمات وتوجيهات.

وزير حرب العدو يتراجع عن تهديداته بالحرب مع لبنان

وهذا، وأوصى وزيرُ حربِ العدو بعدمِ خوضِ مغامرةٍ مع حزبِ الله، فكيف اصبحَ بهذا الراي وهو قبلَ شهر قال اِنَ دباباتِه ستصلُ الى الليطاني؟

وفي لحظة المفترق تبدلت نبرة وزير حرب العدو يواف غالنت تجاه لبنان. الرجل، كان يفكر بأن يصل إلى الليطاني بدبابات رفح – هكذا هدد قبل شهر .. ثم في غرفة مغلقة قال ما لا يقال على منبر الاستعراض العسكري – التهديدي: الحرب على لبنان مغامرة وانزلاق .. وكأنه شاهد جيداً رسائل الهدهد فوق كيانه، وسمع جيداً التهديد بالحرب بلا أسقف، وبتدمير منطقة صناعية كاملة في الشمال الفلسطيني بنصف ساعة فقط .. ثم، أفرغ ما في بطنه من حقيقة مرة.

أخطر ما في كلام غالانت، أنه في قيل في غرفة مغلقة. أي، في لحظة اعتراف حقيقية.. وهو الذي يعلم أن في غزة المحاصرة – المدمرة.. لا تزال خمس فرق من جيشه تقاتل بلا افق، تذهب الى رفح، ثم تعود إلى خان يونس.. ولا تبدل في الميدان كأنه اليوم الأول من القتال مع المقاومة، تُضرب دباباته، يُقنص ضباطه، وُتنصب الكمائن المحكمة له.. ثم، يشتبك مع رئيس حكومته علناً، بعد أن ضاق صدر غالانت بوهم الحديث عن نصر نتنياهو المطلق، فوصفه بالهراء.

لنعد إلى الفكرة الاساس .. القتال من أجل القتل فقط .. ثم، يأتي وزير الحرب ليحسم الجدال: نصرنا المطلق هراء، وحرب لبنان مغامرة. أما كل ما سوى ذلك: قتال بلا أفق من غزة .. إلى لبنان.

وبعدَ كلامِ غالنت عن تعطيلِ كيانِه مفاوضاتِ التبادلِ يتاكدُ موقفُ حركةِ حماس حيالَ جولةِ المفاوضاتِ المقبلةِ ودعوتِها الاميركيين للضغطِ على حليفِهم نتنياهو للقبولِ بورقتِهم.

وعلى مسافة ساعات قليلة من الخميس، الموعد المفترض لاستئناف المفاوضات، اعترف وزير حرب العدو يوآف غالانت: اسرائيل وراء تأخّر صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار في غزّة. هكذا أحرج غالانت كيانه والاميركيين المدافعين عن التعاطي الصهيوني في ملف المفاوضات.

والى غالانت، انضمّت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية حيث كشفت عن وثائق لم تنشر انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف شروطا لمطالب اسرائيل يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات اضافية.

وكلّما تقدّمت المفاوضات، خرج من عند العدو الصهيوني ما يُعرقلها. أكّد المفاوض الفلسطيني ذلك غير مرّة، فهل يختلف الامر هذه المرّة ما دام على الطريق ثأر ايران وحزب الله.

المصدر: المنار