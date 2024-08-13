المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ابراهيم جميل العشي “وسيم” مواليد عام 1987 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 19:44

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد ابراهيم جميل العشي “وسيم” مواليد عام 1987 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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