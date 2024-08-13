بالفيديو | جماهير اسبانية تستقبل فريق دراجات “إسرائيلي” بالأعلام الفلسطينية

نظم المشجعون لسباق “دونوستيا كلاسيكا” للدراجات الهوائية على الطريق في سان سيباستيان، إقليم الباسك شمال إسبانيا وقفة تضامنية مع أهالي غزة ضد حرب الاحتلال الإسرائيلي التي اندلع منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

ورفع المشجعون الأعلام الفلسطينية أمام فريق الدراجات الإسرائيلي في السباق، الذى نظم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على مشاركته في السباق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ312، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي مع اقتراب أعداد الشهداء الرسمية من تجاوز حاجز الـ40 ألفا.

وتسببت الحرب في استشهاد الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، بخلاف المفقودين تحت الأنقاض، كما تم تدمير البينة التحتية بشكل كامل داخل القطاع.

المصدر: مواقع