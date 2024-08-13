كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 15:10
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كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع
منذ 7 mins
13 August، 2024
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