حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 13:38

حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين

منذ 22 mins 13 August، 2024
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