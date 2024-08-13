‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 12:06

‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة

منذ 19 mins 13 August، 2024
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