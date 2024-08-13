دائرة الأوقاف الإسلامية: 800 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 09:02

دائرة الأوقاف الإسلامية: 800 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

منذ 27 mins 13 August، 2024
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