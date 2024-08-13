قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 07:32
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قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة
منذ 1 ساعة
13 August، 2024
عاجل
البيرة
الضفة الغربية
منزل الاسير خالد الخاروف
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