قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 07:32

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير خالد الخاروف في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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