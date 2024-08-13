مرصد الزلازل الأردني: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر شمال سوريا وتبعد عن عمان 350 كلم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:16

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر شمال سوريا وتبعد عن عمان 350 كلم

منذ 50 mins 13 August، 2024
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