هزة أرضية قوية شعر بها سكان سوريا ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 01:16

هزة أرضية قوية شعر بها سكان سوريا ولبنان

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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