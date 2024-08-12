بالفيديو | المقاومة تقصف قيادة الفرقة (146) في جعتون وتوثق استهداف موقعي السماقة وراميا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 22:00

بالفيديو | المقاومة تقصف قيادة الفرقة (146) في جعتون وتوثق استهداف موقعي السماقة وراميا

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
موقع السماقة
موقع السماقة
تقارير مصورة - لبنان

ردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة معروب، وقصفت المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.

ودمرت المقاومة التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة، واستهدفت أيضاً موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات فنيّة وتجسّسيّة في موقعي السمّاقة وراميا التابعين لجيش العدو الإسرائيلي.

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية موقع رويسات ‏العلم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (19:13) انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة. وعند الساعة (19:37)، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية موقع المالكية ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي

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