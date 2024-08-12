اعلام العدو: سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 20:20

اعلام العدو: سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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