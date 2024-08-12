وزير الحرب الصهيوني: “إسرائيل” هي سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 16:56

وزير الحرب الصهيوني: “إسرائيل” هي سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء

منذ 37 mins 12 August، 2024
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