سرايا القدس: أوقعنا جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار مؤكدين وقوع قتلى وجرحى بصفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 16:56

سرايا القدس: أوقعنا جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار مؤكدين وقوع قتلى وجرحى بصفوفهم

منذ 44 mins 12 August، 2024
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