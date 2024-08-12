كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في القرية السويدية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 16:56

كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” في القرية السويدية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 57 mins 12 August، 2024
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