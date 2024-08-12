الضفة الغربية | اعتقالات وإصابات واشتباكات في جنين

وثّق مركز معلومات فلسطين “معطى” 28 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف المركز أن العمليات تنوعت بين 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب تفجير 4 عبوات ناسفة وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، بالإضافة إلى التصدي لاعتداء من المستوطنين وتحطيم مركبتين لهم وإعطاب آلية عسكرية.

وفي هذا الاطار، جاء في بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس – كتيبة جنين “يخوض مقاتلونا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة في محوري الرازي والحثناوي وشارع نابلس بالرصاص والعبوات الناسفة”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل في الضفة الغربية وفتشت المحلات التجارية.

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وفي الأثناء، اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال قرية دير قديس غرب رام الله.

#شاهد | مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون قرية دير قديس غرب رام الله. pic.twitter.com/e2Fdtlq2bd — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 12, 2024



وفي السياق، أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها بعدد من المركبات العسكرية التي اقتحمت المدينة من شارع الناصرة وحاصرت منزلا في حي المراح.

ودارت اشتباكات مسلحة واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أوقعت إصابات بحالات اختناق، بينما أعلن الهلال الأحمر إصابة شابين برصاص الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في المدينة، وتمركزت على الدوار الرئيسي وداهمت أحد المحال التجارية ودمرت محتوياته.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت سمير أبو عبيد والد الشهيد أحمد أبو عبيد، ووجدي الحثناوي بعد اقتحام منازلهم في مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، وبلدة نحالين غرب بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا، حيث داهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد أن اعتقلت قاطنيها واحتجزتهم لساعات، حيث أخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ميسرة حامد بعد اقتحام منزله في بلدة سلواد، والشاب رامي دعاس بعد اقتحام منزله في بلدة حجة شرق قلقيلية.

المصدر: مواقع إخبارية