وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على القطاع إلى 39897 شهيدًا و92152 جريحًا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 13:14

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على القطاع إلى 39897 شهيدًا و92152 جريحًا

منذ 42 mins 12 August، 2024
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